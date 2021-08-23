- Kenya'da tarih yazan genç atletler yurda döndü

İSTANBUL - Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda puan açısından en başarılı sonuçlar alan milli atletler yurda döndü.

Türkiye, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda puan açısından en başarılı organizasyonunu geride bıraktı. Organizasyonda 1 altın, 1 gümüş madalya elde edilirken, Türkiye madalya sıralamasında 13'üncü, puan sıralamasında ise 20'nci sırada yer aldı. Türkiye'nin 18, 20 yaş altı büyüklerdeki tüm dünya şampiyonaları içinde en fazla final ve en yüksek puana sahip olduğu organizasyon Nairobi oldu. 8 milli sporcunun derece aldığı organizasyonda Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı 14 final gördü. Başarılı sonuçlar alan milli atletler bugün öğle saatlerinde yurda döndü.

Çintimar: "Hedefimiz çok daha yukarıya doğru gidebilmek"

Kenya'da elde edilen başarıyı değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Kürsüye çıkabilen ve çıkamayan tüm çocuklarımı kutluyorum. 25 sporcuyla gittik, 14 sporcumu final yarıştı. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda 4 finalimiz vardı. Bugün 14 finalle dönüyoruz. Bundan sonraki yarışmalarda hedefimiz çok daha yukarıya doğru gidebilmek, çok daha fazla başarı elde edebilmek. Bundan 9 ay önce artık milli takımlarımızda devşirme sporcu yarıştırmayacağımızı söylemiştik. Burada yaşamıştır, evlenmiştir, vatandaş olmuştur çalışıyordur, ona bir şey diyemem ama özellikle yurt dışından sporcu getirmek için bir gayretimiz olmayacak. Çünkü bizim gençlerimiz aradaki farkı fazlasıyla kapattılar. Bundan sonra da meyvesini hep birlikte toplayacağız diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcular ise elde ettikleri başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.