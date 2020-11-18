Kenya'da tekne alabora oldu: 10 kayıp - Son Dakika

Kenya'da Victoria Gölü üzerinde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel yetkililer, ülkenin Siaya bölgesindeki Honge sahili yakınlarında dün akşam bir teknenin batmasının ardından 10 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Çoğu Ugandalı toplam 20 kişiyi taşıyan tekneden 10 kişi kurtarılırken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Geçen ay Uganda'nın Sigulu Adası'ndan Kenya'nın Sinyenye sahiline giden bir tekne batmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.