Kenya'da teknenin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi kayboldu - Son Dakika

Teknenin, yolcuların yanı sıra kereste ve çimento gibi malzemeler taşıdığı belirtildi.

Kaza sonrası 6 kişi kurtarıldı, bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

The Star gazetesinin haberine göre, Homa Bay kentinin 500 metre açığında 16 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Kenya'da Viktorya Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu.

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