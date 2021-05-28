Kenya'da temiz su kuyusu sevinci - Son Dakika

Yardım dernekleri aracılığı ile Simavlı hayırseverler tarafından Afrika 'nın kurak bölgelerine toplam 21 su kuyusu açma parası gönderildiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Kenya'nın Kakamega kentine bağlı 255 kişinin yaşadığı 46 hanelik Matunga-Burıya köyünde, manuel sondaj metodu kullanılarak içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı.

Beyce köyündeki hayırseverler tarafından, Kenya'nın Kakamega kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Matunga-Burıya köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan 9482 numaralı 'Simav-Beyce Su Kuyusu' adıyla temiz su kuyusu yaptırıldı.

İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım