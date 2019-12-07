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Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab otobüs yolcularını hedef aldı: 8 ölü
6 saat önce
Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeyinde bir otobüsü durdurarak 8 yolcuyu öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Terör örgütü Eş-Şebab, Kenya'nın kuzeyinde bir otobüsü durdurarak 8 yolcuyu öldürdü.
Somali sınırına yakın Wajir bölgesinde otobüsü durduran teröristler, yolculardan bölge halkından olmayanları ayırdı.
Eş-Şebab mensupları, çoğu polis olan 8 kişiyi öldürdü.
Terör örgütü, Somali'ye asker gönderen Kenya'da intikam saldırıları düzenliyor. Eş-Şebab, 2014'te Mandera bölgesinde bir otobüsü kaçırarak 28 yolcusunu katletmişti.
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