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Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

04.01.2022 12:05

Son dakika gündem haberi: Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir köyde, evleri kundaklaması ve silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir köyde, evleri kundaklaması ve silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya'nın Somali sınırına yakın Lamu bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab dün bir köyde saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ateş edilmesi sonucu, diğer 5 kişinin ise evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakalamak için operasyon başlatırken, halktan iş birliği için yardım istendi. Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab, 2011'de Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) kapsamında Somali'ye asker gönderdiği gerekçesiyle Kenya'da saldırılar gerçekleştiriyor.

(İHA)

Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü
Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü
Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü

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Eş Şebab, Saldırı, Terör, Kenya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp sivillere ateş açtı: 6 ölü - Son Dakika
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