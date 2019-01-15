Son Dakika Haberleri: Kenya'da Terör Saldırısı

Kenya'da Terör Saldırısı

29 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel çevresinde yaşanan terör saldırısını Somali merkezli Eş Şebab üstlendi.

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel çevresinde yaşanan terör saldırısını Somali merkezli Eş Şebab üstlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Westland bölgesindeki Riverside Caddesi'nde lüks bir otelin çevresinde art arda iki patlama meydana geldi ve ardından silah sesleri duyuldu. Dussit adındaki otelin ofis bölümünde bulunan bir görgü tanığı, "Saldırı altındayız" ifadelerini kullandı. Bölgeye yakın bir binada çalışan başka bir görgü tanığı, "Silah sesleri duymaya başladım. Daha sonra insanların ellerini havaya kaldırmış bir şekilde kaçtıklarını gördüm. İnsanların bazıları hayatlarını korumak için yakındaki bankaya giriyordu. Ayrıca iki patlama sesi de duydum" dedi.

Saldırıyı Somali merkezli Eş Şebab üstlenirken, saldırganların hala bina kompleks içerisinde olduğu öğrenildi. Nairobi polisi Philip Ndolo, polis ekiplerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını söyledi. - NAİROBİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Somali, Nairobi, Kenya, 3. Sayfa
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