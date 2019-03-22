Son Dakika Haberleri: Kenya'da Tır Minibüsle Çarpıştı: 11 Ölü

Kenya'da Tır Minibüsle Çarpıştı: 11 Ölü

29 dakika önce

ADDİS Kenya'da bir tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'da Tır Minibüsle Çarpıştı: 11 Ölü, System.String[]
ADDİS Kenya'da bir tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Nairobi ile Nakuru şehirleri arasındaki otoyolda tır, bir minibüsle çarpışmasının ardından 5 araca daha çarptı.

Minibüsteki 11 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini ve tır şoförünün olay yerinden kaçtığını açıklayan polis, diğer araçlardaki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Kenya, Güncel
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