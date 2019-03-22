Kenya'da Tır Minibüsle Çarpıştı: 11 Ölü
29 dakika önce
ADDİS Kenya'da bir tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ADDİS Kenya
'da bir tırın karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkent Nairobi
ile Nakuru şehirleri arasındaki otoyolda tır, bir minibüsle çarpışmasının ardından 5 araca daha çarptı.
Minibüsteki 11 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini ve tır şoförünün olay yerinden kaçtığını açıklayan polis, diğer araçlardaki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:59 Kaynak: AA
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