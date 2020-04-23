Kenya'da toprak kayması 15 can aldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'nın kuzeybatısında, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin West Pokot-Elgeyo Marakwet sınırında saatlerce devam eden şiddetli yağış, toprak kaymalarına neden oldu.

Çoğu çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu afette, yüzlerce bina hasar gördü, yaklaşık 4 bin kişi yerinden oldu.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.

Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 65 kişi hayatını kaybetmişti.