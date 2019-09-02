Kenya'da ulusal parkı sel vurdu: 2 ölü
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Kenya'da aşırı yağışlar sonrası Naivasha Gölü'nün güneyinde yer alan Hell's Gate Ulusal Parkı'nı sel vurdu.
Kenya Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
'da aşırı yağışlar sonrası Naivasha Gölü'nün güneyinde yer alan Hell's Gate Ulusal Parkı'nı sel vurdu. 6 turist
ve bir tur rehberi sele kapıldı. Yetkililer selde biri turist, 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
Kenya Vahşi Yaşam yetkilileri, olayın dün meydana geldiğini; biri turist, 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını; 5 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, olay sırasında turist kafilesinin, 'Tomb Raider' filminin bir sahnesinin çekildiği alanı ziyaret etmekte olduklarını, selden kurtulan 2 kişinin durumu park görevlilerine ilettiğini; yetkililerin ise bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk ettiğini duyurdu.
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