Kenya'da ulusal parktan kaçan aslan yakalandı - Son Dakika

Kenya'da ulusal parktan kaçtıktan sonra kente giren başıboş aslan yakalandı.

Kenya Vahşi Yaşam İşletmesi'nden (KWS) yapılan açıklamaya göre, kalabalık nüfuslu Ongata Rongai kentine girdikten sonra beton duvar ile demir levha arasında sıkışan aslan yakalandı.

Nairobi Ulusal Parkı'ndan kaçtığı anlaşılan aslan sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra gözlem için veterinere götürüldü.

Kenya'da, 2016 yılında Nairobi Ulusal Parkı'ndan 6 aslan kaçmış, 2019 yılında ise kaçan bir aslan, bir kişinin ölümüne yol açmıştı.

Dünyada başkent içerisinde bulunan tek ulusal park olan Nairobi Ulusal Parkı, aslan, çita, sırtlan ve zürafa gibi 400'den fazla türe ev sahipliği yapıyor.