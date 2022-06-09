Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildi

09.06.2022 00:18
Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildi

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi 250 bine yakın kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildiğini açıkladı.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi 250 bine yakın kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon Başkanı Wafula Chebukati, basına yaptığı açıklamada, kayıtlı seçmenlerden 246 bin 465 kişinin ölmüş olduğu bilgisini paylaştı.

Chebukati 226 bin 143 kişinin farklı kimlik kartıyla kayıt olduğunu, 481 bin 711 kişinin de mükerrer kayıt yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan Chebukati, 164 bin 269 kişinin de geçersiz kimlik kaydı ile kaydolduğunu açıkladı.

Devlet başkanlığı seçiminde 4 aday yarışacak

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak.

Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın yanında Roots Partisi adayı Prof. George Wajackoyah ile Agona Partisi adayı David Mwaure Waihiga adaylıkları onaylanmıştı.

İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

YORUMLAR
500
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri için 4 aday yarışacak
Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı 'ölü seçmen' tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:14 Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 00:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'da yaklaşık 250 bin kayıtlı "ölü seçmen" tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement