Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında

09.08.2022 10:52
Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında

Kenya'da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimler için halk sandık başına gitti.

Kenya'da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimler için halk sandık başına gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, oy verme işlemi başlamadan önce sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı bölgelerde, oy verme işleminin geç başlamasından ötürü gerginlik yaşandı.

Yaklaşık 22 milyon seçmen ülke çapında kurulan 46 bin sandıkta oy kullanıyor.

Seçmenler, oylarıyla yeni devlet başkanını, 337 milletvekilini, 67 senatörü ve 47 valiyi belirleyecek.

4 adayın yarıştığı başkanlık yarışında iki ismin öne çıktığı Kenya'da ipi 55 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ya da 5. kez başkanlık için yarışan 77 yaşındaki Raila Odinga'nın göğüslemesi bekleniyor.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine geri dönüşüm kutuları konuldu Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine geri dönüşüm kutuları konuldu Gündüz hasta bakıyor akşam tasarım yapıyor Gündüz hasta bakıyor akşam tasarım yapıyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
09:46 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı sonrası 9 şüpheli gözaltında
09:28 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır
09:26 Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi
09:26 İngiltere'de kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan sapık öğrenci depresyonda olduğu için ceza almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 10:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement