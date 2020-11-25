Kenya'da yoksulların sayısı Kovid-19 sonrası 2 milyon kişi arttı

Doğu Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası görülen ekonomik kriz nedeniyle 2 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığı bildirildi.

Dünya Bankası tarafından Kenya'nın ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, mart ve haziran arasında ülkedeki işsizliğin yüzde 5'ten yüzde 10,4'e çıktığı aktarıldı.

Raporda, yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranının 4 puan yükselerek, 2 milyon arttığı ifade edildi.

Salgının yarattığı kötü ekonomik koşullardan en fazla turizm ve tarım sektörünün etkilendiği belirtilen raporda, ülkenin toplam borcunun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 65,6'sına denk geldiğine işaret edildi.

Dünya Bankası, bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 1 ila 1,5 oranında küçülmesinin beklendiğini de kaydetti.