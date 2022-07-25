Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

25.07.2022 10:13
Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre, Mere'den Mombasa'ya seyahat eden yolcu otobüsü, otoyol üzerindeki köprüde kontrolünü kaybettikten sonra önce bariyerlere çarptı ardından aşağı düştü.

Kazada 33 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Sağlık görevlilerinin bazı ağır yaralılara olay yerinde müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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