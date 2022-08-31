Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı - Son Dakika
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Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı

31.08.2022 01:44
Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı

Kenya'da Yüksek Mahkeme, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimi için 15 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Kenya'da Yüksek Mahkeme, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimi için 15 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimini kaybeden başkan adayı 77 yaşındaki Raila Odinga'nın sonuçlara itirazıyla ilgili değerlendirmesini yaptı.

Yüksek Mahkeme, Kenya'da seçim sonuçlarıyla ilgili anlaşmazlık devam ederken, 1 Eylül'e kadar ülke genelinde 15 sandıkta oyların yeniden sayımının tamamlanmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca seçim komisyonuna, dilekçe sahiplerine oylama bilgilerini depolamak ve iletmek için sayım merkezindeki herhangi bir sunucuya erişim izni vermesini emretti.

Odinga ve ekip arkadaşı Martha Karua, 9 Ağustos'taki seçim sonuçlara itiraz ederek 22 Ağustos'ta Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Odinga seçim sonrası yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonundaki 7 isimden 4'ünün sonuçları kabul etmediğini hatırlatarak, "Başkanlık seçimi sonuçlarını tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Kenya'da iptal edilen 2017 seçimleri sonrası seçimler yenilenmiş, muhalif aday Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Eylül, Kenya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'daki devlet başkanlığı seçiminde oyların tekrar sayılması kararı alındı - Son Dakika
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