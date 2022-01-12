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Kenya'dai Eş-Şebab operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kenya'dai Eş-Şebab operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

12.01.2022 19:31
Kenya'dai Eş-Şebab operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kenya Ceza Soruşturma Müdürü George Kinoti, gözaltına alınan kişilerin ülkedeki bombalı eylemleri düzenleyen failler olduğunu açıkladı.

Kinoti, "Eş-Şebab örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst düzey silah eğitimi aldığını söyleyen Kinoti, halka şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısı yaptı.

Kenya'da 6 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 7 sivil, 7 Ocak'taki saldırıda ise 4 polis öldürülmüştü.

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Eş Şebab, Kenya, Terör, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kenya'dai Eş-Şebab operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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