Son Dakika Haberleri: Kenya'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, 50 Kişi Kayıp

Kenya'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, 50 Kişi Kayıp

52 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, 50 Kişi Kayıp, System.String[]
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 21'e çıktı. Başkentteki otele düzenlenen ve terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda patlama sesleri duyulmuş ardından militanlar ve polis arasında çatışma çıkmıştı. Saldırıda ölü sayısının 21'e çıktığı açıklayan Polis Şefi Joseph Boinnet, yaklaşık 50 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Otel çalışanı Enoch Kibet, "Vardiyalarımızı değiştiriyorduk o anda yüksek bir patlama sesi duydum. İnsanlar çığlık atıyordu. Hayatta olduğuma inanamadım. Patlama sesi çok yüksekti ve tüm oteli sarstı" ifadelerini kullandı.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, başkentin Westland bölgesindeki 'DusitD2' adlı otelin ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirtti. Matiang, Kenya halkı için tehdit kalmadığını aktardı. - NAİROBİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Nairobi, Kenya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Otele Baskın Anları Kamerada Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 20 Yaralı

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 01:07:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, 50 Kişi Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]