Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi
1 saat önce
Başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi.
Kenya
'nın başkenti Nairobi
'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Güvenlik güçleri saldırganların halen içeride olmaları ihtimaline rağmen, binalardaki kişileri kurtarmaya çalışıyor.
Saldırıyı cihatçı örgüt Eş Şebab üstlendi. Polis
, DusitD2 Oteli'ni ve çevresini kordon altına aldı.
Eş Şebab'ın 6 yıl önce Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği saldırıda 60'dan fazla kişi ölmüştü.
Ayrıntılar geliyor....
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:56
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