Son Dakika Haberleri: Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi
BBC

Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi

1 saat önce

Başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi.

Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi, System.String[]
Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce patlama meydana geldi, ardından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Güvenlik güçleri saldırganların halen içeride olmaları ihtimaline rağmen, binalardaki kişileri kurtarmaya çalışıyor.

Saldırıyı cihatçı örgüt Eş Şebab üstlendi.

Polis, DusitD2 Oteli'ni ve çevresini kordon altına aldı.

Eş Şebab'ın 6 yıl önce Nairobi'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği saldırıda 60'dan fazla kişi ölmüştü.

Ayrıntılar geliyor....
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:56 

Kenya, Nairobi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü

ABD Başkanı Trump, 12 FBI Çalışanının Kovulduğunu Duyurdu Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:50:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya'daki Otel Saldırısını Eş Şebab Üstlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]