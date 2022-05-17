Kenya'daki seçimlerde başkan yardımcılığı için ilk kez kadın adayın adı geçiyor - Son Dakika
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Kenya'daki seçimlerde başkan yardımcılığı için ilk kez kadın adayın adı geçiyor

17.05.2022 09:36
Kenya'daki seçimlerde başkan yardımcılığı için ilk kez kadın adayın adı geçiyor

Kenya'da 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine ilk defa kadın bir adayın devlet başkanı yardımcısı olarak katılacağı bildirildi.

Kenya'da 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine ilk defa kadın bir adayın devlet başkanı yardımcısı olarak katılacağı bildirildi.

Kenya'da devlet başkanlığı için yarışan eski başbakanlardan Raila Odinga, Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezinde düzenlenen seçim programında, Martha Karua'nın yardımcısı olarak seçimlere katılacağını duyurdu.

Karua'nın seçimlere girme kararının Kenyalı kadınlar için önemli bir adım olduğunu belirten Odinga, Karua'yı "bir savaşçı ve mücadeleci" olarak tanımladı.

Odinga, "Tarih bize ilk kadın devlet başkanı yardımcımızı yetiştirmemiz çağrısı yapıyor. Bu kadının çocuklarına ve torunlarına sergilediği gibi güzel bir ruhu var. O, güzel bir iş arkadaşı olacak." dedi.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta düzenlenecek. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

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Kaynak: AA

Kongre, Kenya, Güncel, Son Dakika

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