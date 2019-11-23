Son Dakika Haberleri: Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü
Son Dakika Güncel Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü - Son Dakika

Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü

6 saat önce

Afrika ülkelerinden Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü, System.String[]

Afrika ülkelerinden Kenya'da meydana gelen toprak kaymasında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenler arasında 7 çocuk bulunuyor.

Batı Pokot yetkililerinden Fredrick Kimanga, AA muhabirine, "Toprak kayması sonrası bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi ve hayatta kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Bölge sakinleri toprak kaymasının aşırı yağıştan kaynaklandığını dile getirerek, ağaç ve evler dahil bölgedeki her şeyi yıktığını belirtti.

Kenya'da, geçen sene yaşanan toprak kaymasında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika, Sabah, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:21:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya'daki toprak kaymasında en az 24 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]