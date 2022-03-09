Kenya'dan ABD ve AB'ye "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı - Son Dakika
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Kenya'dan ABD ve AB'ye "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı

09.03.2022 17:16
Kenya'dan ABD ve AB'ye "Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın" çağrısı

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ABD ve Avrupa Birliğine (AB), Güney Afrika ülkesi Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ABD ve Avrupa Birliğine (AB), Güney Afrika ülkesi Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

Kenyatta, Zimbabveli mevkidaşı Emmerson Mnangagwa ile görüşmesi sonrası basına açıklama yaptı.

Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların yasa dışı olduğuna dikkati çeken Kenyatta, bu durumun sona ermesi için Kenya'nın her zaman mücadele verdiğini kaydetti.

Kenyatta, uluslararası camiaya çağrı yapılarak, Zimbabve'ye uygulanan yaptırımların Güney Afrika halkına zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa'nın Kenya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.

Afrika Birliği (AfB), 2020'de, Zimbabve'ye uygulanan ve ülkede ekonomik krize neden olan yaptırımların kaldırılması çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'dan ABD ve AB'ye 'Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın' çağrısı - Son Dakika


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