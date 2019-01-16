Kenya Devlet Başkanı: 14 Sivil Öldü, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi
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Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Dün Kenya
'nın başkenti Nairobi
'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bombalı ve silahlı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Kenyatta, 700 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:54 Kaynak: DHA
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