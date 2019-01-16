Son Dakika Haberleri: Kenya Devlet Başkanı: 14 Sivil Öldü, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi

Kenya Devlet Başkanı: 14 Sivil Öldü, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi

23 dakika önce

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kenya Devlet Başkanı: 14 Sivil Öldü, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bombalı ve silahlı saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Kenyatta, 700 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:54 Kaynak: DHA

Nairobi, Kenya, Dünya
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