Kenya Devlet Başkanı, 5 hastanenin açılışını gündüz kalabalık olması nedeniyle gece yarısı yaptı - Son Dakika

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında inşa edilen 5 yeni hastanenin açılışını, gündüz oluşan kalabalık nedeniyle gece yarısı yaptı.

Kenyatta, başkent Nairobi'deki hastanelerin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık tesislerinin salgın nedeniyle yaşanan yoğunluk dolayısıyla 7 gün 24 saat hizmet vereceğini söyledi.

Açılışları gündüz oluşan kalabalıktan ötürü gece yapmaya karar verdiklerini belirten Kenyatta, hem Kovid-19 protokollerini takip edip hem de işlerini yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kenyatta'ya Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, daha önce polisin yasağı ihlal edenlere uyguladığı sert müdahaleler tepki çekmişti.

Şimdiye kadar 186 bin 453 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçtiği ülkede, 3 bin 697 kişi hayatını kaybetti.