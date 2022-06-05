Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı

05.06.2022 13:24
Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı

Kenya Seçim Komisyonunun, Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını onayladığı bildirildi.

Kenya Seçim Komisyonunun, Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun, 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine adaylığını onayladığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, başkanlık seçiminde aday olmaya hak kazanan kişiler ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Chebukati, devlet başkan yardımcılığı görevini yürüten Ruto ile muhalif aday Raila Odinga'nın adaylıklarının onaylandığını belirtti.

Bu arada Ruto, ülke basınından seçim sürecinde adil olunmasını istedi.

Muhalif aday Odinga da özgür ve adil seçim çağrısı yaptı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimi 9 Ağustos'ta yapılacak. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

YORUMLAR
500
Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti Kenya'daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti Kenya polisi yolu kapatan göstericilere ateş açtı 3 kişi ölü Kenya polisi yolu kapatan göstericilere ateş açtı 3 kişi ölü
Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement