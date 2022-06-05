Muhalif aday Odinga da özgür ve adil seçim çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki habere göre, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati, başkanlık seçiminde aday olmaya hak kazanan kişiler ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı Ruto'nun başkanlık seçimi için adaylığı onaylandı - Son Dakika

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