Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü - Son Dakika Dünya

Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü

6 saat önce

Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor

Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü, System.String[]

Kenya'da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.


Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.

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Kenya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:00 
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