Kenya, Eş-Şebab'a destek olan 9 kişinin mal varlığını dondurdu - Son Dakika

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın faaliyetlerine destekte bulunduğu tespit edilen 9 kişinin mal varlıklarını dondurduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Fred Matiangi, yazılı açıklamasında, Somali ve Kenya'da terör eylemleri yapan örgüte maddi destekte bulunduğu ortaya çıkarılan 9 kişinin isimlerini paylaşarak bu kişilerin tüm mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Matiangi, teröristlere en büyük zararı onların işlerini hızlandıracak mevcut ağları yok etmekle verebileceklerini kaydetti.

Somali sınırında yer alan Kenya, Eş-Şebab'la mücadele eden Afrika Birliği Somali Misyonuna asker desteğinde bulunuyor.

Eş-Şebab, askerlerini geri çekmesini istediği Kenya'da sık sık terör eylemleri yapıyor.