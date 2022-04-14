Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu "ekonomik sabotajdan" ötürü sınır dışı ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu "ekonomik sabotajdan" ötürü sınır dışı ediyor

14.04.2022 17:20
Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu "ekonomik sabotajdan" ötürü sınır dışı ediyor

Kenya, piyasada yakıt kıtlığına yol açtığı suçlamasıyla Fransız enerji şirketi Rubis Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Christian Bergeron'u sınır dışı etme kararı aldı.

Kenya, piyasada yakıt kıtlığına yol açtığı suçlamasıyla Fransız enerji şirketi Rubis Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Christian Bergeron'u sınır dışı etme kararı aldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, hükümet, piyasayı manipüle ederek, suni yakıt kıtlığına neden olan şirketlere yönelik ilk yaptırımını Fransız Rubis şirketine uyguladı.

Şirketin CEO'su Jean-Christian Bergeron'un çalışma izni iptal edilerek, sınır dışı etme kararı alındı.

Enerji Bakanı Monica Juma, hükümetin suni sorunlar yaratmaya çalışan hiçbir kişi ya da kuruma müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Ekonomik sabotajla suçlanan Bergeron ve şirketten henüz açıklama yapılmadı.

Haftalardır yakıt sıkıntısının yaşandığı ülkede, fiyatlarda da hızlı artış görülmüştü.

Nairobi hükümeti, ülkenin yeterli yakıt stoku bulunduğunu ancak piyasadaki petrolün kontrolsüzce komşu ülkelere satıldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Putin, enerji ihracatında 'güney ve doğudaki' piyasalara yöneleceklerini bildirdi Putin, enerji ihracatında 'güney ve doğudaki' piyasalara yöneleceklerini bildirdi ECB, faizleri sabit tuttu ECB, faizleri sabit tuttu

Enerji, Kenya, Jean, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu 'ekonomik sabotajdan' ötürü sınır dışı ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya, Fransız enerji şirketi CEO'sunu "ekonomik sabotajdan" ötürü sınır dışı ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement