Kenya ile Somali, sınırı anlaşmazlığı nedeniyle askıya alınan diplomatik ilişkileri yeniden başlatacak - Son Dakika

Kenya ile Somali, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldı.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali'nin çağrısı sonrası Mogadişu'daki büyükelçiliğin en yakın zamanda yeniden açılacağı, Somali'nin Nairobi Büyükelçisi Mohamed Ahmed Nur Tarsan da Kenya'ya dönmeye davet edildiği belirtildi.

Somali Hükümet Sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimuu, Kenya'nın attığı adımın her iki ülke halkının da yararına olduğunu ifade etti.

Kenya ve Somali, mayısta yaklaşık 5 aylık sürenin ardından ilişkileri yeniden tesis etme kararı almış ancak iki taraf da adım atmamıştı.

Hint Okyanusu kıyılarında deniz sınırı anlaşmazlığı yaşayan iki ülke aynı zamanda kara sınırındaki eyaletlerde de güç mücadelesi veriyor.

Somali, Kenya'yı ülkenin iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.