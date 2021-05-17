Kenya, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sonlandırmasını istedi - Son Dakika

Kenya, İsrail'e işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaparak İsrail ve Filistin arasında "acil ateşkes" istedi.

Kenya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Martin Kimani, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) dünkü toplantısında, İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durmaması halinde iki devletli çözüm ihtimalinin daha da zorlaşacağını söyledi.

Kimani; Kudüs, Batı Şeria, Tel Aviv ve Gazze Şeridi'ndeki şiddetin kalıcı barışa ilişkin ilerlemeyi akamete uğrattığını belirterek Kenya'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı olduğunu kaydetti.

"Acil ateşkes" çağrısında bulunan Kimani, BMGK'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda İsrail'in işgali altındaki yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin son bulması ve diplomatik görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

BMGK, İsrail ile Filistin arasındaki yükselen tansiyonu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve hızla artan sivil kayıplarını görüşmek için dün üçüncü kez toplandı ancak hala somut bir adım atamadı.