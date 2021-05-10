Kenya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya alacak - Son Dakika

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını bildirdi.
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, yazılı açıklamayla iki ülke arasındaki uçuşların askıya alınabileceğini duyurdu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulanacak ülkeler arasında İngiltere dışında Kuveyt, Çekya, Pakistan, Tayland ve Brunei bulunuyor.
Karantina masrafları ise yolcular tarafından karşılanacak.
İngiltere'den Kenya'ya gelen yolculardan ayrıca son 96 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi de istenecek.
Kaynak: AA
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