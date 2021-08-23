Kenya 18 Ağustos'ta, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca 'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısından 407 bin doz teslim almıştı.

ABD tarafından hibe edilen 880 bin doz aşının Kenyalı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Yerel basındaki habere göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı ( COVAX ) kapsamında gönderildiği ifade edildi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya 'nın, ABD'li ilaç üreticisi Moderna 'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 880 bin doz teslim aldığı bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Kenya, Moderna'nın ürettiği 880 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika

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