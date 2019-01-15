Son Dakika Haberleri: Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Bulunan Bir Otel Çevresinde Patlama ve Silah Sesleri Yükseldi.

Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Bulunan Bir Otel Çevresinde Patlama ve Silah Sesleri Yükseldi.

2 saat önce

IHAAW162123-ASA/15-01-2019- Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi.

Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Bulunan Bir Otel Çevresinde Patlama ve Silah Sesleri Yükseldi., System.String[]
IHAAW162123-ASA/15-01-2019

- Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi. 15.01.2019 16: 21: 23 TSI
NNNN - NAİROBİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Kenya, Nairobi, 3. Sayfa
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