Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Bulunan Bir Otel Çevresinde Patlama ve Silah Sesleri Yükseldi.
2 saat önce
IHAAW162123-ASA/15-01-2019- Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi.
IHAAW162123-ASA/15-01-2019
- Kenya
'nın başkenti Nairobi
'de bulunan bir otel çevresinde patlama ve silah sesleri yükseldi. 15.01.2019 16: 21: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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