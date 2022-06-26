Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması

NAİROBİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Kenya 'nın başkenti Nairobi 'deki Nairobi Üniversitesi'nin Kenya bölümünde, bir yarışmacı, yabancı üniversite öğrencileri için düzenlenen 21. Çince dil yeterlilik yarışmasına katılıyor, 24 Haziran 2022. Kenya'nın en büyük ve en eski üniversitesi olan Nairobi Üniversitesi'nde, Cuma günü yabancı üniversite öğrencileri için 21. Çince yeterlilik yarışmasının ilk turu düzenlendi. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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