Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması - Son Dakika
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Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması

26.06.2022 11:54
Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması

NAİROBİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Nairobi Üniversitesi'nin Kenya bölümünde, bir yarışmacı, yabancı üniversite öğrencileri için düzenlenen 21. Çince dil yeterlilik yarışmasına katılıyor, 24 Haziran 2022.

NAİROBİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Nairobi Üniversitesi'nin Kenya bölümünde, bir yarışmacı, yabancı üniversite öğrencileri için düzenlenen 21. Çince dil yeterlilik yarışmasına katılıyor, 24 Haziran 2022. Kenya'nın en büyük ve en eski üniversitesi olan Nairobi Üniversitesi'nde, Cuma günü yabancı üniversite öğrencileri için 21. Çince yeterlilik yarışmasının ilk turu düzenlendi. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Nairobi, Çince, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'nın Başkenti Nairobi'de Çince Köprüsü Dil Yarışması - Son Dakika
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