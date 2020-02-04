Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti

6 saat önce

1955 yılında siyasete giren Moi, önce milletvekilliği ardından bakanlık ve daha sonra devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler almıştı.

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.


Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı olan Moi'nin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle duyurduğunu belirtti.

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Kenya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:08 
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