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Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti
6 saat önce
1955 yılında siyasete giren Moi, önce milletvekilliği ardından bakanlık ve daha sonra devlet başkan yardımcılığı gibi farklı görevler almıştı.
Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Kenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı olan Moi'nin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle duyurduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:08
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