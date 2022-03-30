Kenya'nın Kilifi İlçesinde Kuraklık Tarımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

KILIFI, 30 Mart (Xinhua) — Kenya'nın sahil kesimindeki Kilifi ilçesinin Kidemu bucağına bağlı Bandari köyündeki beş akreye yayılan çiftlikte, kurumuş mısır ekinleri görüldü. Kilifi'deki Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi (NDMA) yetkilisi Adam Ndamunga, bölgedeki kuraklık durumunun Ağustos 2021'de başladığını ve yetersiz yağışlar nedeniyle ilerlediğini söyledi. Birleşmiş Milletler yardım kuruluşu, Afrika Boynuzu'nun yakın tarihteki en kötü kuraklıklardan birini yaşadığını, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13 milyondan fazla insanın ciddi şekilde gıda güvensizliği yaşadığını açıklamıştı. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua)