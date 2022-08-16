Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu - Son Dakika
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Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu

16.08.2022 10:17
Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu

- Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu Kenya'nın 5'inci devlet başkanı oyların yüzde 50,49'unu alan William Ruto oldu.

- Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu

NAİROBİ - Kenya'nın 5'inci devlet başkanı oyların yüzde 50,49'unu alan William Ruto oldu.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde kazanan belli oldu. Kenya Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana devlet başkanı yardımcısı görevinde olan William Ruto'nun oyların yüzde 50.49'unu alarak ülkenin 5'inci devlet başkanı olduğu duyuruldu. Ruto'nun sol eğilimli rakibi muhalefet lideri Raila Odinga ise oyların yüzde 48,85'ini aldı.

Seçim Komisyonunun 4 üyesi seçim sonuçlarını onaylamadı

Kenya Seçim Komisyonunun 7 üyesinden 4'ü seçim sonuçlarının "anlaşılmaz" olduğunu ifade ederek seçim sonuçlarını onaylamayı reddetti. Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Juliana Cherera yaptığı açıklamada, "Genel seçimin bu son aşamasının şeffaf olmaması nedeniyle açıklanacak sonucun sahipliğini alamayız. Kapsamlı bir açıklama yapacağız ve yine Kenyalıları sakin olmaya çağırıyoruz. İnsanların mahkemeye gidebileceği ve hukukun üstünlüğünün hakim olacağı bir açık kapı var" dedi.

Odinga'nın parti temsilcisi daha önce seçimde "usulsüzlükler" ve "yanlış yönetim" olduğunu iddia etmişti.

"Kolay bir yolculuk olmadı"

Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati ise, tehditlere rağmen görevini yaptığını ifade ederek, "Bu ülkeye hizmet etmek için yemin ettim ve görevimi anayasaya ve ülkenin kanunlarına göre yaptım. Kenyalıların adil ve güvenilir bir seçim yapmalarını sağlama yolculuğunda yürüdük. Kolay bir yolculuk olmadı. Şu anda 2 komisyon üyesi yaralandı" dedi.

"İntikam için yer yok"

Yeni Devlet Başkanı Ruto yaptığı konuşmada, Seçim Komisyonuna teşekkür etti. Chebukati'nin bir "kahraman" olduğunu belirten Ruto, "Harika bir akşam, egemenlik Kenya halkına aittir. Şeffaf, açık ve demokratik bir hükümet yöneteceğim. Tüm Kenya halkına, kime oy verirlerse versinler bunun onların hükümeti olacağına söz vermek istiyorum" dedi.

Ülkesinin geleceğe odaklanmasını istediğini aktaran Ruto, "Onlara (muhaliflere) korkacak bir şeyleri olmadığını söylemek istiyorum. İntikam için yer yok. Ülkemizin ilerlemek için herkesin güvertede olması gereken bir aşamada olduğunun kesinlikle farkındayım. Geriye bakma lüksümüz yok. Parmakla gösterme lüksümüz yok. Suçlama lüksümüz yok. İşleyen, demokratik ve müreffeh bir Kenya için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Ruto, iki dönem sınırını dolduran ve seçimlerde Odinga'yı destekleyen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'dan görevi devralacak.

Yaklaşık 22 milyon seçmenin bulunduğu Kenya'da patlak veren şiddet olayları nedeniyle 2007 seçimlerinde bin 200'den fazla, 2017 seçimlerinde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto oldu - Son Dakika
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