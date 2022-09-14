Kenya Devlet Başkanı Ruto, bölge liderleriyle bir araya geldi

Kenya'nın yeni Devlet Başkanı William Ruto, Somali ve Güney Sudanlı liderlerle bir araya gelerek güvenlik ve ticaret alanındaki iş birliğini masaya yatırdı.

Dün yemin ederek görevine başlayan Ruto, başkent Nairobi'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile bir araya geldi.

Ruto, Mahmud'la Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik meselelerini ele aldıklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki gat bitkisi ve balık ticaretini güçlendireceklerini söyledi.

Devlet Başkanı Ruto, Güney Sudanlı liderle farklı iş birliği alanlarını masaya yatırdıklarını kaydederek, bunların arasında güvenlik ve bölgesel altyapının geliştirilmesinin de olduğunu aktardı.

Ruto, dün başkanlık yeminini ederek Kenya'nın 5. Devlet Başkanı olarak resmen göreve başladı.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkan Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Raila Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Odinga, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ancak Yüksek Mahkeme seçim sonuçlarının geçerli olduğuna hükmetmişti.