Kenya'da yeni kabine açıklandı - Son Dakika
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Kenya'da yeni kabine açıklandı

27.09.2022 22:04
Kenya'da yeni kabine açıklandı

Kenya'nın yeni göreve başlayan Devlet Başkanı William Ruto, 25 üyeli kabinesini açıkladı.

Kenya'nın yeni göreve başlayan Devlet Başkanı William Ruto, 25 üyeli kabinesini açıkladı.

Ruto'nun kabinesinde tanınmış siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda yeni siyasetçi de yer aldı.

Kenya'nın en güçlü üçüncü koltuğu olarak gösterilen Kabine Sekreterliği görevine Amani Ulusal Partisi lideri Musalia Mudavadi atandı.

Alfred Mutua Dışişleri Bakanı olurken, Ticaret Bakanlığına Moses Kuria, İçişleri Bakanlığına Kithure Kindiki, Savunma Bakanlığına Aden Duale atandı.

Ülkede 9 Ağustos'taki seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Ruto, eylül ortasında yemin ederek görevine başlamıştı.

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Kaynak: AA

Kabine, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da yeni kabine açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da yeni kabine açıklandı - Son Dakika
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