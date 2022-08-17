Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi - Son Dakika
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Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi

17.08.2022 17:04
Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim sonuçlarının mahkemeye gitmesi halinde davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim sonuçlarının mahkemeye gitmesi halinde davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Ruto, seçime girdiği Kenya Kwanza koalisyonunun seçilmiş isimleriyle bir araya geldiği toplantıda, halka ifade özgürlüğünü sağlama ve demokratik değerleri koruma sözü verdi.

Rakibi Raila Odinga'nın sonuçları kabul etmeyerek mahkemeye gideceğini açıklamasına ilişkin de konuşan Ruto, "Eğer mahkeme süreci olacaksa bunun içerisinde olacağız, çünkü bizler demokratız ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki kamu çalışanlarının siyasetten uzak durarak Kenya halkına hizmet etmesini isteyen Ruto, Kenya halkının çöpe atacak zamanı olmadığını dile getirdi.

Ruto toplantıda 10 bağımsız vekilin de koalisyona katıldığını duyurdu. Vekillerin katılımıyla Kenya Kwanza koalisyonu mecliste 170 vekille çoğunluğu elde etmiş oldu. Odinga'nın içinde olduğu Azimio koalisyonunun vekil sayısı ise 161.

Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Odinga seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve yargı yoluna başvuracaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi - Son Dakika
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