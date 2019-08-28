Son Dakika Haberleri: Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı

1 saat önce

Kenya'da kullanılan milyonlarca plastik poşetin çevreye verdiği zarar dolayısıyla hükümetin iki yıl önce aldığı plastik poşet kullanımını, üretimini ve dağıtımını yasaklaması üzerine Kenya'da ğlastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı.

Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı, System.String[]
Kenya'da kullanılan milyonlarca plastik poşetin çevreye verdiği zarar dolayısıyla hükümetin iki yıl önce aldığı plastik poşet kullanımını, üretimini ve dağıtımını yasaklaması üzerine Kenya'da ğlastik poşet kullanımı yüzde 80 azaldı.
Kenya Ulusal Çevre Yönetim Otoritesi (NEMA), ülkedeki sığırların yüzde 50'sinden fazlasının midesinde plastik poşet bulduğunu açıklayarak poşetlerin verdiği zararı doğrulamıştı.
Plastik poşet üretimi ya da satışı yapan şirketler 40 bin dolara kadar para ya da dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırken  plastik poşet kullanımının da 500 ile 1,500 dolar arasında para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası var.
Kenya Çevre Bakanı Kriako Tobiko, yasaktan sonra konuyla alakalı yaklaşık 300 kişiye para cezası, geriye kalanlara ise hapis cezası verildiğini vurguladı.
Geçtiğimiz sene plastik poşet kullanan 18 kişi 300 dolarlık para cezası ya da sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı.


- İstanbul
Plastik, Kenya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi
Arkadaşını niye öldürdüğünü anlattı: 4 gün boyunca istismar edip mermi yutturdu Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]