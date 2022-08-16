Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu - Son Dakika
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Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu

16.08.2022 12:28
Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu

Kenya polisi, 9 Ağustos'taki seçimlerden birkaç gün sonra ortadan kaybolan seçim görevlisi Daniel Mbolu Musyoka'yı ormanda ölü buldu.

Kenya polisi, 9 Ağustos'taki seçimlerden birkaç gün sonra ortadan kaybolan seçim görevlisi Daniel Mbolu Musyoka'yı ormanda ölü buldu.

Kenya polisinden yapılan açıklamada, Embakasi'deki seçim merkezinde görevli Musyoka'nın işkence yapıldıktan sonra başkent Nairobi'nin güneydoğusundaki bir ormanda çalılıkların arasına atıldığı belirtildi.

Açıklamada, cinayetin neden işlendiğine ilişkin somut delile henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Ülkede merakla beklenen başkanlık seçimi sonuçları dün açıklanmıştı. Seçimi, oyların 50,49'unu alan Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto kazanmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklandığı salonda, dün, bazı seçim komisyonu görevlileri çıkan arbedede yaralanmıştı.

Muhalif aday Raila Odinga'nın ekibi, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Sonuçları açıklayan seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü seçim sonuçlarına imzalarını atmamıştı.

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Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da kayıp seçim görevlisi ölü bulundu - Son Dakika

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