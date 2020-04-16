Kenya polisi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Afrika ülkesi Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil polis ekiplerince öldürüldü.
Kenya hükumetine bağlı Polis Gözetim Kurumundan yapılan açıklamada, 35 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, bu kişilerden 12'sinin yasağı ihlal gerekçesiyle polis ekiplerince öldürüldüğü ifade edildi.
Hükumetten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Ülkede şu ana kadar 234 Kovid-19 vakası görülürken, 11 kişi hayatını kaybetti.