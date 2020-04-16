Kenya polisi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Ülkede şu ana kadar 234 Kovid-19 vakası görülürken, 11 kişi hayatını kaybetti.

Hükumetten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada, bu kişilerden 12'sinin yasağı ihlal gerekçesiyle polis ekiplerince öldürüldüğü ifade edildi.

Kenya hükumetine bağlı Polis Gözetim Kurumundan yapılan açıklamada, 35 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.

Afrika ülkesi Kenya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil polis ekiplerince öldürüldü.

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