Kenya polisi yolu kapatan göstericilere ateş açtı 3 kişi ölü

Kenya'da doğal yaşam alanlarının yol açtığı sorunları protesto eden göstericilere polisin müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Kajiado bölgesindeki ana yolu kapatan protestoculara polis ateş açtı.

Olayda 3 kişi öldü.

Göstericiler, hükümetten doğal yaşam alanındaki canlıların köy ve kasabalara yaptığı saldırıların son bulması için çözüm üretmesini talep ediyor.

Mashuru Emniyet Müdürü Charles Chepkong'a, yaşananları doğrulayarak polisin kalabalığı dağıtmak isterken kaos yaşandığını söyledi.

Kajiado Valisi Joseph Lenku ise bölge halkının vahşi hayvanların saldırıları yüzünden korku içinde yaşadığını ifade ederek, yaşananları kınadı.

Vahşi hayvanların saldırılarından ötürü son aylarda bölgede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.