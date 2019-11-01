Son Dakika Haberleri: Kenya polisine terörle mücadele eğitimi
Son Dakika Güncel Kenya polisine terörle mücadele eğitimi

Kenya polisine terörle mücadele eğitimi

7 saat önce

"Uluslararası Polis Eğitimi İş birliği Projesi" kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kenyalı polislere "Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu" düzenlendi.

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"Uluslararası Polis Eğitimi İş birliği Projesi" kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Kenyalı polislere "Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu" düzenlendi.


TİKA, Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve karşılıklı ülkeler arası polis/ asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.


TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında 21 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında 10 Kenya Ulusal Polis Teşkilatı mensubu ülkemizde "Terörle Mücadele Temel Eğitimi Kursu"na katıldı. Kursa katılan polisler aldıkları eğitimden memnuniyetlerini dile getirirken, önümüzdeki yıl Türkiye'den gelecek eğitimcilerle Kenya'da da uygulamalı eğitimlere devam etmek istediklerini belirtti. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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