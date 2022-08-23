Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı

23.08.2022 16:42
Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı

Kenya, sahte iş ilanlarıyla Güneydoğu Asya ülkelerine götürülen vatandaşlarının sayısının arttığını bildirdi.

Kenya, sahte iş ilanlarıyla Güneydoğu Asya ülkelerine götürülen vatandaşlarının sayısının arttığını bildirdi.

Kenya'nın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, iş umuduyla evlerini ve arazilerini satan çok sayıda Kenyalı, insan kaçakçılarının eline düştü.

Tayland'dan verilen satış görevlisi veya öğretmenlik gibi iş ilanlarına inanan Kenyalılar, kaçak yollarla Myanmar ve Laos gibi ülkelere götürülerek çalıştırılmaya başlandı.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, yardım başvurusu sayısında son aylarda görülen artış nedeniyle vatandaşlarını bu ilanlara inanmamaları ve yetkililerden ilanlara ilişkin teyit almaları yönünde uyardı.

Kenyalıların yardım çağrısı yaptığı diğer ülkelerin, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Brunei, Filipinler, Singapur ve Vietnam olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi Japonya Başbakanı: 'Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak' Japonya Başbakanı: 'Japonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak'
Kaynak: AA

Tayland, Kenya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 19:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya, sahte iş ilanlarına kanıp Asya ülkelerine akın eden vatandaşlarını uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement