Kenya Saldırganı Olduğundan Şüphelenilen 9 Kişi Gözaltında
1 saat önce
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kenya
'nın başkenti Nairobi
'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kenya polisi yaptığı açıklamada, başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otele düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir çiftin Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu'da gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca Kenya polisi saldırı esnasında arabayı kullanan Ali Salim Gichunge'nin de yerinin tespit edildiğini belirtti.
Kenya Cumhurbaşkanı
Uhuru Kenyatta salı günü yaptığı açıklamada, 19 saat süren operasyonun ardından güvenlik güçleri tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üslenmişti.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenler arasında El Kaide mensubu teröristlerin 11 Eylül
2001'de New York
'taki Dünya Ticaret Merkezi
kulelerine iki uçakla düzenlediği saldırıdan kurtulan ABD
vatandaşı Jason Spindler de bulunuyor. - NAİROBİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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