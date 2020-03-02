Kenya, Somali'nin iç işlerine karıştığı iddiasını reddetti - Son Dakika

Kenya, Somali hükümetinin "iç işlerine karıştığı" suçlamasını reddederek bu iddiaların iç siyasette çıkar elde etme amacı taşıdığını belirtti.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Dışişleri Bakanlığı, Somali hükümetine Kenya'ya yönelik suçlamalarının ardından protesto notası verdi.

Notada, Somali hükümetinin yaptığı suçlamaların "mazur görülemez" olduğu kaydedilerek Somali'nin bu suçlamalarla Kenya'yı günah keçisine çevirmeye ve Somali halkının gözünde meşruiyet kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Kenya hükümetinin tüm suçlamaları reddettiği notada, Somalili liderlerin enerjilerini kendi halkları için harcaması istendi.

Somali hükümeti geçen hafta yaptığı açıklamada, Kenya'ya egemenlik haklarına saygı duyması çağrısı yapmıştı. Somali ayrıca Kenya'nın Afrika Birliği Somali Misyonu kapsamında ülkesinde asker bulundurduğunu hatırlatarak sınırdaki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınmasını istemişti.

Hint Okyanusu'na bakan ve zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşayan iki ülke, aynı zamanda sınır eyaletlerinde yerel siyasetçilerin Kenya'yla olan yakın ilişkileri nedeniyle de karşı karşıya geliyor.