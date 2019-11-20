Son Dakika Haberleri: Kenya Ulusal Engelli Vakfından Türkiye Beyazay Derneğine ziyaret
Son Dakika Güncel Kenya Ulusal Engelli Vakfından Türkiye Beyazay Derneğine ziyaret - Son Dakika

Kenya Ulusal Engelli Vakfından Türkiye Beyazay Derneğine ziyaret

6 saat önce

Kenya Ulusal Engelliler Vakfı Başkanı Kristina Kenyatta Pratt ve beraberindeki heyet, Türkiye Beyazay Derneğini ziyaret etti.

Kenya Ulusal Engelli Vakfından Türkiye Beyazay Derneğine ziyaret, System.String[]

Kenya Ulusal Engelliler Vakfı Başkanı Kristina Kenyatta Pratt ve beraberindeki heyet, Türkiye Beyazay Derneğini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, heyet ziyarette Türkiye'de engellilere yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ve Genel Başkan Nejla Sümer tarafından ağırlanan Kenyalı heyet, iki ülke engelli kuruluşlarının iş birliği olanakları hususunda da bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette ayrıca Kenya'daki engelliler ve ihtiyaçları, Türkiye'de engelliler için geliştirilen yazılımlar, eğitim materyalleri, çalışma ve gündelik hayatta kullanılan malzemelerin Kenyalı engellilerin hizmetine sunulması konuları ele alındı.

Türkiye Beyazay Derneği, Türkiye, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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