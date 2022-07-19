Kenya ve Seyşeller arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Kenya ve Seyşeller arasında 10 anlaşma imzalandı

19.07.2022 10:53
Kenya ve Seyşeller arasında 10 anlaşma imzalandı

Afrika ülkelerinden Kenya ve Seyşeller arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla 10 anlaşmaya imza atıldı.

Afrika ülkelerinden Kenya ve Seyşeller arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla 10 anlaşmaya imza atıldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Hint Okyanusundaki ada ülkesi Seyşeller'e 3 günlük resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

İmza törenine Kenyatta'nın yanı sıra Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, Seyşeller Dışişleri Bakanı Sylvestre Radegonde ve Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo katıldı.

İmza töreninde konuşan Kenyatta, barış ve güvenliğin sağlanması için iki ülkenin iş birliği içinde olacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

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