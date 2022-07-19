İmza töreninde konuşan Kenyatta, barış ve güvenliğin sağlanması için iki ülkenin iş birliği içinde olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kenya ve Seyşeller arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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